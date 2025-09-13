"Quando piove vi lavate", vergognosi cori dei tifosi della Fiorentina
"Quando piove vi lavate", "Odio Napoli", "Vesuvio lavali col fuoco", questi alcuni dei beceri cori che provengono dai settori dei tifosi della Fiorentina, i quali non sono nuovi a gesti di discriminazione territoriale nei confronti dei partenopei.
