Quanto costa l'isolamento in Hotel? Il Wolfsburg spende più di 500 euro per giocatore a notte

Tutte le squadre di Bundesliga stanno osservando la settimana di quarantena imposta dal governo prima di tornare in campo, sabato pomeriggio. Per questo motivo, le società sono andate in ritiro negli alberghi tedeschi, molti dei quali lontani dalle grandi città per potersi isolare meglio. La Bild ha fatto i conti in tasca relativamente alle spese che ogni club sosterrà per l'alloggio dei propri tesserati. Si è così scoperto che a notte c'è chi spende 69 euro per calciatore, chi addirittura 525. È il caso rispettivamente del modesto Augsburg, che ha scelto un quattro stelle, e del Wolsfburg, che invece si trova nel lussuoso Ritz-Carlton. Il Bayern e il Borussia Dortmund non vanno invece oltre i 100 euro a notte dei loro hotel a quattro stelle.