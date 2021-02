Quella mossa insensata che rimarrà senza risposta

Ci sono aspetti inquietanti nella sconfitta del Napoli sul campo dell’Atalanta. Che riguardano clamorosi passaggi a vuoto dei singoli, che nascono da un atteggiamento prima rinunciatario, poi sconsideratamente spregiudicato. Il calcio, però, vive anche di attimi fugaci, di inerzie che cambiano senza aspettare nessuno. Non si sa bene come, il Napoli al minuto 80’ si trova sul 3-2, ha riaperto la gara dopo la carambola che ha portato all’autorete di Gosens.

Gattuso avverte però l’esigenza di fare un doppio cambio. Inserisce due difensori (sigh) per provare a cercare il pareggio (???!). Risultato? La linea difensiva, cambiata per due quarti, perde tutte le marcature sul seguente angolo. Romero segna solo e col silenzio stampa indetto dal club non avremo nemmeno una risposta a quella mossa che, per gli elementi che abbiamo ora, non ha alcun senso.