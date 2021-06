Ramos spiega l'addio al Real Madrid: "Avevo accettato il rinnovo, ma l'offerta era scaduta"

Il giorno dell'addio è arrivato. Oggi Sergio Ramos ha salutato pubblicamente il Real Madrid dopo averne difeso i colori per ben 16 anni con una conferenza stampa d'addio: "Sono successe tante cose. La prima cosa che voglio chiarire è che io ho sempre voluto restare al Real Madrid. Il club durante il primo lockdown mi ha offerto il rinnovo, che a causa del Covid è slittato. La proposta era di un anno di contratto con taglio dello stipendio. Il denaro non era il problema, lo erano gli anni di contratto. Volevo tranquillità per me e la mia famiglia.

Nelle ultime conversazioni tra le parti ho comunque accettato quella famosa offerta e mi è stato detto che l'offerta non era più valida. Ho saputo che, nonostante avessi accettato, ormai quell'offerta era scaduta".