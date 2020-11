Real Sociedad macchina da gol: 4-1 al Celta e nuovo sorpasso al Real in vetta!

Vince ancora in campionato la Real Sociedad, avversaria del Napoli in Europa League, ed è di nuovo capolista della Liga. La squadra di Alguacil vince a Vigo contro il Celta, grazie ai gol di David Silva al 24', Oyarzabal al 34' e alla doppietta di Willian José al 54' e 81'; per i padroni di casa gol della bandiera di Iago Aspas al 77'. La Real Sociedad con questa vittoria scavalca il Real Madrid al primo posto in classifica con 17 punti.