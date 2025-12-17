Ricordate Adeyemi? La moglie rapper vuole cambiare città: spunta big inglese

Il futuro di Karim Adeyemi potrebbe essere lontano da Dortmund. II Manchester United sta osservando con grande attenzione la situazione dell'ex obiettivo del Napoli: l'esterno offensivo tedesco, 23 anni, è legato ai gialloneri fino al 2027 ma, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal Regno Unito, sarebbe pronto a spingere per un'uscita, anche grazie a una richiesta ben precisa del suo agente: l'inserimento di una clausola rescissoria da circa 70 milioni di sterline in un eventuale rinnovo di contratto. Una mossa che aprirebbe di fatto la porta a un trasferimento.

Dietro questa possibile svolta ci sarebbe anche un fattore personale. Secondo quanto riportato dalla Bild, la moglie di Adeyemi, la rapper svizzera Loredana, gradirebbe che il prossimo passo della carriera del marito fosse in una grande metropoli europea. Un desiderio che avrebbe acceso ulteriori riflessioni nel giocatore, già alle prese con un periodo complicato in giallonero.