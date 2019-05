Ricordate Karius? Dopo la disfatta, rifiuta l'invito del Liverpool per assistere alla finale

Loris Karius ha ricevuto l'invito dal Liverpool per partecipare (da spettatore, s'indende) alla finale di Champions League di sabato. Il portiere, protagonista suo malgrado della finale dell'anno scorso con due papere clamorose che hanno consegnato la Champions League al Real Madrid. Per questa ragione il tedesco, attualmente in prestito al Besiktas, ha deciso di declinare l'invito. Lo riporta il Daily Mail.