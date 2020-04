Ripresa campionati, l'ad del Dortmund avvisa: "Con lo stop la Bundesliga non esisterà più"

L'amministratore delegato del Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke è intervenuto ai microfoni della tv sportiva tedesca di ‘Sky’ lanciando l'allarme: "L'intera Bundesliga sta annegando e se non ripartisse nei prossimi mesi "non esisterebbe piu' nella forma in cui la conosciamo. Non vogliamo un trattamento speciale, ma riprendere la nostra attività".