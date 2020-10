Rivoluzione in Premier, le big spingono per la riduzione a 18 squadre

Rivoluzione in vista in Premier League. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Telegraph, Liverpool e Manchester United starebbero spingendo ad un radicale cambiamento del format del massimo campionato inglese. Ci sarebbe la possibilità sarebbe di passare da 20 a 18 a squadra con due sole retrocessioni in Championship, l’ultima e la penultima in classifica, con la terzultima che andrebbe a giocarsi gli spareggi con la terza, la quarta e la quinta classificata in seconda divisione.

Altre novità - Dal punto di vista economico, il piano prevede anche che il 25% degli introiti della Premier vengano divisi con i club della English Football (Championship, League One e League Two) e che le nove formazioni con maggiore presenze in prima divisione diventeranno 'azionisti a lungo termine'. Ci sarebbe la possibilità di apportare modifiche con il supporto di solo sei dei nove club.