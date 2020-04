Roma, l'emergenza Coronavirus ostacola anche il mercato: il Lipsia non riscatta Schick

L'emergenza Coronavirus mette un freno anche alle trattative di mercato. Come si legge sulle pagine di Kicker infatti, fino a qualche settimana fa i vertici del Lipsia erano già pronti a riscattare il cartellino di Patrick Schick, attaccante ceco arrivato in prestito dalla Roma. Oggi, con i campionati fermi e con i club in difficoltà economica, tutto è cambiato ed il club tedesco non sembra essere disposto a riscattare il giocatore dalla Roma.