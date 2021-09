Ronaldo sbarca su Netflix: annunciata l'uscita di un documentario sulla compagna Georgina

Prossimamente su Netflix sarà disponibile un documentario su Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo. La data d'uscita non è ancora stata svelata, ma il documentario dovrebbe chiamarsi 'I am Georgina' e ovviamente anche la stella ex Juventus ne prenderà parte. Dalle anticipazioni, sono emerse anche alcune dichiarazioni di CR7 all'interno del film: "Non credevo che mi sarei innamorato di Georgina, è accaduto tutto in una frazione di secondo. Davvero, non me l'aspettavo. Ne sono completamente innamorato".