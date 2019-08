Sanchez in uscita dallo United, cileno nemmeno in panchina per il monday night

Si chiude il secondo turno di Premier League con un Monday Night tutto da seguire. In campo Wolverhampton e Manchester United: la squadra di Solskjaer vuole conquistare altri tre punti dopo il successo ottenuto contro il Chelsea. Pogba in campo dal primo minuto, con Martial unica punta. Sanchez, ormai fuori dal progetto tecnico, non è stato inserito nemmeno in panchina. Cutrone partirà dalla panchina, in attacco i Wolves partiranno con Diogo Jota a e Raul Jimenez.

Wolverhampton (3-5-2): Rui Patricio; Bennet, Coady, Boly; Doherty, Dendoncker, Joao Moutinho, Neves, Otto; Raul Jimenez, Diogo Jota.

A disposizione: Ruddy, Neto, Cutrone, Gibbs-White, Saiss, Vinagre, Adama.

Manager: Nuno Espirito Santo

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Pogba; James, Lingard, Rashford; Martial.

A disposizione: Romero, Tuanzebe, Young, Andreas, Mata, Matic, Greenwood.

Manager: Ole Gunnar Solskjaer