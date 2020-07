Serie A, nel 2020/21 font unico per numeri e nomi delle maglie di tutte le squadre

Mentre siamo ancora in attesa di capire come sarà disegnata la prossima maglia del Napoli, emerge una novità importante che riguarda tutte le maglie del campionato italiano. Dalla stagione 2020/21, infatti, tutte le maglie del massimo campionato italiano avranno lo stesso font, una scelta che segue quella di altre leghe, come la Premier, per dare coerenza nello stile delle divise e una migliore leggibilità sia dallo stadio che in tv.