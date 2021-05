Serie B, non basta Balotelli al Monza: la finale playoff sarà Cittadella-Venezia

Quasi tutti si aspettavano che fossero Monza e Lecce a giocarsi l'ultimo posto in Serie A in questa stagione. E invece l'ultimo atto della Serie B 2020/21 se lo giocheranno, con merito, Venezia e Cittadella. Il Monza vince, ma viene eliminato. Non basta agli uomini di Brocchi il 2-0 maturato all'U-Power Stadium per conquistare la finale contro il Venezia. A giocarsi la Serie A infatti sarà il Cittadella grazie al 3-0 dell'andata. Il Venezia, invece, aveva eliminato l’altra candidata alla finale Playoff, il Lecce.