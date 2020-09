Serie B, presentato il calendario a Pisa: si parte il 25 settembre

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Il calendario della serie B 2020/2021 è stato sorteggiato questa sera a Pisa, in piazza del Duomo. Stagione al via nel fine settimana 25-26 settembre, ultima giornata in programma il 7 maggio poi via a playoff e playout. Il nuovo calendario conferma il format natalizio già sperimentato: in campo il 27, il 30 dicembre e il 3 gennaio poi si ritornerà in campo il 16. Otto i turni infrasettimanali (20 ottobre; 15, 22 e 30 dicembre; 9 febbraio; 2 e 16 marzo; 20 aprile). Tra i match della prima giornata spiccano Monza-Spal e Frosinone-Empoli, oltre al derby tra Venezia e Vicenza. (ANSA).