Settimo giorno a Castel di Sangro: seduta pomeridiana per gli azzurri

Settimo giorno per il Napoli a Castel di Sangro nella seconda parte del ritiro, dopo quello in Trentino. Come ricorda il sito ufficiale del club azzurro, oggi prevista una sola seduta per la squadra di Spalletti che si allenerà nel pomeriggio allo Stadio Patini. Potrete seguire l'allenamento con il racconto dei nostri inviati.