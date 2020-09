Sky, abbonati in fuga: l'azienda studia tagli al personale

L’effetto Covid si sente anche sui numeri di Sky Italia, soprattutto in termini di abbonati, scesi anche per l’assenza di eventi sportivi nei mesi del lockdown. Come si legge su Milano Finanza, infatti, la base di abbonati a Sky Italia sarebbe pari a circa 4,6 milioni, rispetto ai 5 milioni del periodo pre-Covid.

"Numeri che quindi rischiano di ridurre la marginalità e gli utili che, secondo gli esperti del settore, Sky può produrre avendo anche solo un bacino d’utenza di 3,8-4 milioni di clienti. Per questo, spiega MF, il management di Sky starebbe lavorando alla definizione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione interna che prevede tagli e uscite a vari livelli".