Sky - Consiglio Federale, i campionati dovranno finire sul campo: stabilita la deadline

Ultimi aggiornamenti sulla riunione in Consiglio Federale per decidere le sorti del mondo calcistico in Italia. Secondo quanto riferisce la redazione di Sky Sport la FIGC ha stabilito che tutti i campionati professionistici dovranno essere portati a termine sul campo: la stagione sportiva 2019/2020 professionistica terminerà il 31 agosto. I campionati di Serie A, Serie B e Lega Pro dovranno concludersi entro il 20 agosto.

IPOTESI PLAYOFF- PLAYOUT - La Federcalcio non esclude la possibilità di concludere i campionati con i Playoff e i Playout, ma verranno fatti solo nell'eventualità di non poter disputare tutte le gare previste in calendario