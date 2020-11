Slovenia-Kosovo, Rrahmani in campo 90 minuti: Ilicic decisivo nel finale

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, è rimasto in campo per tutto l'incontro tra il suo Kosovo e la Slovenia. L'azzurro ha perso 2-1 l'incontro del gruppo 3 della Lega C di Nations League. Slovenia che ribalta il match nel finale, dopo il vantaggio kosovaro di Muriqi al 58', a segno prima Kurtić al 63' e poi Ilicic su rigore al 94'. Con questo successo gli sloveni si portano in testa al girone con 13 punti, fermo a 2 punti il Kosovo.