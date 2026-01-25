Entra anche Beukema: Conte sostituisce Gutierrez

Entra anche Beukema: Conte sostituisce GutierrezTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:34Brevi
di Davide Baratto

Arriva la seconda sostituzione nel Napoli in tre minuti: Conte inserisce Beukema al posto di Gutierrez. Si alza quindi Di Lorenzo sulla fascia destra con l'olandese nei tre di difesa.