Clamoroso errore di Juan Jesus: la Juve raddoppia con Yildiz

Clamoroso errore di Juan Jesus: la Juve raddoppia con YildizTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:39Brevi
di Davide Baratto

Clamorosa ingenuità di Juan Jesus: retropassaggio suicida del brasiliano che la regala a Miretti, il quale serve Yildiz in area che da pochi passi batte Meret. Juventus avanti di due sul Napoli al minuto 78.