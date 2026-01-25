Clamoroso errore di Juan Jesus: la Juve raddoppia con Yildiz
Clamorosa ingenuità di Juan Jesus: retropassaggio suicida del brasiliano che la regala a Miretti, il quale serve Yildiz in area che da pochi passi batte Meret. Juventus avanti di due sul Napoli al minuto 78.
