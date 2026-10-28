Sondaggio - Poker azzurro a Monza, chi è stato il migliore in campo? Vota qui

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Oggi alle 22:40Brevi
di Daniele Rodia
Vittoria con quattro reti segnate dal Napoli che batte il Monza 1-4 e guadagna 3 punti importanti per cercare di tornare in carreggiata in classifica.

Vince e convince il Napoli a Monza che passa per quattro reti ad una. Dopo un primo tempo claudicante e terminato in parità dopo il vantaggio di Højlund ed il pari di Varela, nella ripresa gli azzurri sono straripanti e prima con Politano, poi con Rafa Marin ed infine con De Bruyne, chiudono i giochi contro la squadra allenata da Juric. 

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