Monza-Napoli, i precedenti in Serie A: appena un ko per gli azzurri (ma è recente)
Sono nove i precedenti ufficiali disputati in Brianza tra le due squadre. Il bilancio comprende una sola vittoria del Monza, arrivata con il risultato di 2-0 in occasione di una sfida valida per la Serie A 2023-24. Un dato che fotografa lo storico degli incontri tra le due formazioni sul campo brianzolo, in attesa di aggiornare le statistiche con il prossimo confronto.
Brianzoli, avvio da record in attacco
Il Monza si presenta all'appuntamento con numeri offensivi particolarmente significativi. Nelle prime otto giornate di Serie A, infatti, la squadra ha realizzato 15 reti, stabilendo il proprio miglior rendimento realizzativo in questo periodo del campionato. Un dato che testimonia l'efficacia del reparto offensivo e la capacità della formazione brianzola di trovare la via del gol con continuità.
Il fattore campo può fare la differenza
A rendere ancora più interessante il rendimento dei biancorossi è il dato relativo alle gare casalinghe. Delle 15 reti complessive messe a segno nelle prime otto giornate, ben 11 sono arrivate nelle quattro partite disputate in casa. Una statistica che evidenzia il peso del fattore campo nella produzione offensiva del Monza e che rappresenta un elemento da tenere in considerazione in vista della prossima sfida. I brianzoli cercheranno quindi di sfruttare nuovamente il sostegno del proprio pubblico per confermare la vena realizzativa mostrata finora davanti ai propri tifosi.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Monza
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro