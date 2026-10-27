Prima pagina "Dateci il derby. La capitale dei record": la prima de La Gazzetta dello Sport

Prima della Gazzetta: “Dateci il derby” per Milan-Inter e “La capitale dei record” per Roma e Lazio, protagoniste a Roma

“Dateci il derby”. È uno dei titoli che oggi aprono la prima pagina della Gazzetta dello Sport, e racconta l’attesa per la stracittadina di Milano, la sfida tra Milan e Inter che torna al centro dell’attenzione. Un appuntamento sentito da entrambe le tifoserie, che arriva in un momento particolare per i nerazzurri, privi di Lautaro Martinez fino alla sosta di novembre, e per i rossoneri, alle prese con l’assenza di un centravanti dopo l’infortunio di Gonçalo Ramos.

“La capitale dei record”: Roma e Lazio protagoniste

Accanto al derby milanese trova spazio un secondo titolo, “La capitale dei record”, dedicato alle due squadre romane. Il quotidiano accende i riflettori su Lazio e Roma, protagoniste di numeri e primati che raccontano il buon momento del calcio della capitale. Le due società, pur con situazioni diverse, restano al centro del dibattito, con la Roma di Gasperini che si prepara al ciclo di partite fino alla sosta tra campionato e Champions League, e la Lazio che sarà avversaria del Napoli l’8 novembre.