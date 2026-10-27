Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: inizia la 9ª giornata di Serie A

Calcio in TV martedì 27 ottobre: Roma-Cagliari, Torino-Como, Sassuolo-Lazio e Serie B. Tutti gli orari e i canali.

Martedì 27 ottobre 2026 ricco di appuntamenti per gli appassionati di calcio, con la Serie A protagonista del palinsesto televisivo. Sono tre le partite del massimo campionato italiano in programma oggi: si comincia alle 18.30 con Sassuolo-Lazio, mentre alle 20.45 spazio a Roma-Cagliari e Torino-Como. Riflettori puntati anche sulla Serie B, con Benevento-Catanzaro alle 19.00 e altre sette sfide alle 20.00. Non mancano gli appuntamenti con la Serie C e la Coppa Italia Serie C. Di seguito la programmazione in tv.

MARTEDI' 27 OTTOBRE

14.30 Inter U23-Scafatese (Serie C) - SKY SPORT CALCIO e NOW

18.30 Sassuolo-Lazio (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

19.00 Benevento-Catanzaro (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.00 Ascoli-Sampdoria (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.00 Cesena-Empoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.00 Virtus Entella-Avellino (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.00 Vicenza-Modena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.00 Mantova-Cremonese (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.00 Padova-Sudtirol (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Potenza-Bari (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT(canale 252) e NOW

20.30 Team Altamura-Gubbio (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW

20.45 Zona (Serie A) - DAZN

20.45 Roma-Cagliari (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 Torino-Como (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.45 Borussia Dortmund-Werder Brema (Coppa di Germania) - COMO TV

20.45 Borussia Monchengladbach-Karlsruher (Coppa di Germania) - COMO TV

20.45 Colonia-Union Berlino (Coppa di Germania) - COMO TV

20.45 Elversberg-Darmstadt (Coppa di Germania) - COMO TV

20.45 Bradford-Peterborough (Carabao Cup) - COMO TV

21.00 Savoia-Sorrento (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW

21.00 Fleetwood-Arsenal (Carabao Cup) - COMO TV

23.00 Argentinos Juniors-Independiente Rivadavia (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV