Prima pagina "Doppia stangata, Napoli decimato": la prima del Corriere dello Sport-Stadio

Doppia stangata Napoli: Allegri squalificato per due turni e infermeria piena, dal Monza alla Juve senza il tecnico

Doppia stangata per il Napoli. Massimiliano Allegri è stato squalificato per due turni e il tecnico dovrà quindi seguire dalla tribuna una parte importante del tour de force che attende gli azzurri, in un calendario che prevede cinque gare in quindici giorni. Una notizia che arriva nel momento meno opportuno. La guida tecnica sarà affidata allo staff, con tutte le difficoltà organizzative del caso.

Un Napoli decimato dagli infortuni

La seconda parte della stangata riguarda l’infermeria, che resta più affollata che mai. Gli azzurri dovranno fare a meno di giocatori importanti in tutti i reparti, da Buongiorno, ancora lungodegente, a Badiashile e Spinazzola, fino agli esterni offensivi Alisson Santos e Neres, fermati da lesioni muscolari. Un quadro che costringe Allegri a ridisegnare continuamente la formazione, con rotazioni sempre più ridotte e la necessità di affidarsi ai giovani, come Marianucci, in vista della trasferta di Monza.

Una settimana decisiva tra campionato e Champions

Come racconta il Corriere dello Sport nella sua prima pagina, il Napoli si ritrova dunque a dover affrontare una fase cruciale senza il proprio allenatore in panchina e con tante assenze. Le sfide con Monza e Juventus, e poi il Porto in Champions League, diranno molto sul valore del gruppo e sulla sua capacità di reagire alle difficoltà. Per la squadra sarà un banco di prova di carattere, in cui servirà compattezza e il contributo di tutti per non compromettere una stagione ancora lunga.