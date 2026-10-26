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Allegri torna a parlare: data e orario della conferenza alla vigilia di Monza-Napoli

Allegri torna a parlare: data e orario della conferenza alla vigilia di Monza-NapoliTuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:30Brevi
di Arturo Minervini
Massimiliano Allegri torna a parlare in conferenza stampa.

Massimiliano Allegri torna a parlare in conferenza stampa. Il tecnico del Napoli incontrerà i giornalisti martedì 27 ottobre alle ore 14:00, alla vigilia della sfida contro il Monza, in programma mercoledì 28 ottobre alle ore 20:45.

Monza-Napoli, martedì alle 14 la conferenza stampa di Allegri

L'incontro con la stampa rappresenterà l'occasione per fare il punto sulle condizioni della squadra e sulle possibili scelte di formazione in vista del prossimo impegno degli azzurri.