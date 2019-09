SONDAGGIO TN - Chiuso il calciomercato, che voto date al Napoli?

Finito la sessione estiva di calciomercato, è tempo di bilanci. Il Napoli di De Laurentiis ha chiuso con l'ufficialità di Llorente, regalando a Carlo Ancelotti giocatori importanti: Hirving Lozano e Kostas Manolas, un giovane interessante come Elmas e Giovanni Di Lorenzo terzino di sicuro affidamento, oltre ad aver ripreso Ospina e completato diverse operazioni per il settore giovanile, e finalizzando cessioni che hanno snellito la rosa a disposizione di Ancelotti. La redazione di TuttoNapoli vuole, però, sapere l'opinione dei tifosi e capire cosa ne pensano i napoletani sulla campagna acquisti azzurra.



