Spalletti presenta la sfida allo Spezia alle 14.30: segui il live su TN

Torna a parlare Luciano Spalletti. Alle 14.30 il tecnico del Napoli presenterà la sfida allo Spezia in programma mercoledì sera al Maradona che chiuderà il girone d'andata della Serie A. Sarà anche l'occasione per la presentazione del nuovo calendario della SSC Napoli per l'anno 2022. Potrete seguire l'evento con la diretta testuale su Tuttonapoli.