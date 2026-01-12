Foto Sport e diritto alla Federico II: tutto sul seminario del Prof Clemente di San Luca

“Lo Sport contemporaneo: scenari, processi e trasformazioni”, è il titolo del seminario tenuto dal professor Guido Clemente di San Luca, docente di Giuridicità delle regole del calcio presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Vanvitelli. L’incontro, giunto al suo terzo appuntamento, si svolgerà venerdì 16 gennaio alle ore 13:30 presso l’Università Federico II, in Aula I.2, e sarà dedicato in particolare al tema “La governance del calcio, fra democrazia e autonomia”. Di seguito la locandina dell’evento.