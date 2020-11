Super Insigne, assist e gol annullato: l'Italia batte la Polonia 2-0

Ottima Italia, che batte 2-0 la Polonia nella sfida del gruppo 1 di Nations League. Azzurri avanti 1-0 grazie ad un calcio di rigore trasformato da Jorginho al 27'. Rigore procurato da Belotti atterrato da Krychowiak, l'italobrasiliano come al solito freddo dal dischetto, con il consueto saltellino spiazza Szczesny. Prima del penalty c'era stato un gol annullato ad Insigne per fuorigioco di Belotti. Nel secondo tempo chiude i conti Berardi che finalizza una bellissima azione dopo 27 e illuminata da un delizioso assist sempre di Insigne. Per la Polonia, rimasta in 10 prima raddoppio dell'Italia per l'espulsione di Goralsk, secondi 45 minuti per Zielinski, circa un quarto d'ora per Milik. Per l'Italia minuti finali per il terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo.