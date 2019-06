TMW - Juve-Sarri, Ramadani è a Milano. La trattativa può entrare nel vivo

Ore calde per la scelta del nuovo allenatore della Juventus. Fali Ramadani, infatti, è a Milano, dove potrebbe incontrarsi con la dirigenza bianconera per definire i dettagli dell'accordo tra il club torinese e Maurizio Sarri. Stasera non sono previsti summit, ma da domani ogni giorno potrebbe essere quello buono per chiudere la prima telenovela del mercato estivo.