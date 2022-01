Torna Club Napoli Night, appuntamento alle 21 con Raffaele Auriemma

Primo appuntamento annuale per la trasmissione serale di Club Napoli Allnews. Da questa sera, e per tutti i giovedì alle 21, torna Club Napoli Night. Sarà come al solito la trasmissione dei tifosi con la possibilità di interagire al telefono e grazie ai vari canali social. Condotta da Francesco Molaro, Club Napoli Night avrà come ospite fisso il giornalista volto Mediaset, Raffaele Auriemma. Dopo il successo delle scorse settimane riparte l’appuntamento del giovedì che ha creato in questa annata un soirée di grande livello con ospiti e temi accattivanti e con una doppia conduzione. Stasera si parlerà di Mertens, delle sue dichiarazioni d’amore per Napoli, ma anche di Insigne e del rientro di Osimhen. Tra gli ospiti della serata l’ex capitano del Napoli Gennaro Scarlato e l’ex portiere azzurro Nando Coppola. Collegamento con l’Algeria con il giornalista Brahim Hanifi per le ultime sulla Coppa d’Africa e poi la voce dei tifosi azzurri con le telefonate da casa che sono parte integrante della trasmissione. Appuntamento fissato per questa sera, giovedì 20 gennaio alle 21, con Club Napoli Night solo e sempre su Teleclubitalia Canale 98 e anche in streaming sulle nostre pagine social.