Tragedia a Lecce: 26enne trovata impiccata in casa con la sciarpa del Casarano calcio

Tragedia nel leccese: Roberta Bertacchi, 26enne residente a Casarano, è stata trovata impiccata con una sciarpa sul balcone della sua abitazione. Sono in corso le indagini dei carabinieri: l'ipotesi attuale è quella del suicidio, ma sono stati trovati in casa degli oggetti rotti e sono quindi necessari accertamenti, anche se la ragazza non riporta segni di violenza. La sciarpa che la 26enne aveva intorno al collo è quella del Casarano calcio e i carabinieri stanno ascoltando in caserma un amico della vittima, che frequenta gli ambienti ultras del Casarano.