Tre scimmie contro il razzismo, è polemica sull'ultima iniziativa della Lega Serie A

E’ polemica sull’ultima iniziativa della Lega di Serie A per combattere il razzismo. L’opera dell’artista Simone Fugazzotto, commissionata per sensibilizzare sulla discriminazione negli stadi, raffigurante tre scimmie, è stata considerata da molti di cattivo gusto. I tre quadri avrebbero come obiettivo quello di diffondere valori come l’integrazione, la fratellanza e la multiculturalità e saranno esposti permanentemente nella sala assemblea della Lega di Serie A. Lo riporta Repubblica.