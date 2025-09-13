Tris del Napoli al Franchi! Anche Beukema segna al debutto
È una serata all'insegna dei nuovi acquisti, per il Napoli di Conte che dopo 51 minuti al Franchi è già avanti 3-0 sulla Fiorentina. Dopo De Bruyne e Hojlund, stavolta è toccato a Sam Beukema segnare al debutto: calcio d'angolo battuto sul secondo palo, Anguissa ripropone in mezzo dove la zampata del difensore olandese vale il tris azzurro.
4 Fiorentina-Napoli 1-3 (De Bruyne 6', Hojlund 14', Beukema 50', Ranieri 79'): la Viola accorcia le distanze
