Tris del Napoli al Franchi! Anche Beukema segna al debutto

È una serata all'insegna dei nuovi acquisti, per il Napoli di Conte che dopo 51 minuti al Franchi è già avanti 3-0 sulla Fiorentina. Dopo De Bruyne e Hojlund, stavolta è toccato a Sam Beukema segnare al debutto: calcio d'angolo battuto sul secondo palo, Anguissa ripropone in mezzo dove la zampata del difensore olandese vale il tris azzurro.