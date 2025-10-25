Tris del Napoli! Anguissa porta il Napoli sul 3-1 con un goal stupendo!

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:30Brevi
di Daniele Rodia

Sta succedendo di tutto al Maradona! Il Napoli si porta in vantaggio di 3 reti a 1, camaleontico Anguissa con una galoppata clamorosa, finta su Bastoni e sinistro che batte Sommer