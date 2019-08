UEFA Player of the Year: CR7, Messi e Van Dijk si contendono il titolo

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Virgil van Dijk sono i tre giocatori in corsa per il premio UEFA di Calciatore dell'Anno per il 2018/19.

Il vincitore verrà annunciato - insieme alla vincitrice del premio UEFA di Calciatrice dell'Anno e ai vincitori dei premi per ruolo della UEFA Champions League – giovedì 29 agosto a Montecarlo durante la cerimonia del sorteggio della fase a gironi. Il Calciatore della Stagione di UEFA Europa League verrà invece premiato il giorno seguente.

I tre in corsa

Lionel Messi (Barcellona e Argentina)

Il capocannoniere della UEFA Champions League nonché vincitore della Scarpa d'Oro, si è aggiudicato la sua decima Liga.

Cristiano Ronaldo (Juventus e Portogallo)

Il vincitore della UEFA Nations League e miglior marcatore delle Finals, ha vinto il suo primo Scudetto con la Juventus.

Virgil van Dijk (Liverpool e Olanda)

Il Man of the Match della finale di UEFA Champions League vinta dai Reds è arrivato anche in finale di UEFA Nations League.

La classifica dal 4° al 10° posto

4 Alisson Becker (Liverpool e Brasile) – 57 punti

5 Sadio Mané (Liverpool e Senegal) – 51 punti

6 Mohamed Salah (Liverpool ed Egitto) – 49 punti

7 Eden Hazard (Chelsea/Real Madrid e Belgio) – 38 punti

8 Matthijs de Ligt (Ajax/Juventus e Olanda) – 27 punti

8 Frenkie de Jong (Ajax/Barcellona e Olanda) – 27 punti

10 Raheem Sterling (Manchester City e Inghilterra) – 12 punti

Gli altri premi

Portiere della Stagione: Alisson Becker, Hugo Lloris, Marc-André ter Stegen

Difensore della Stagione: Trent Alexander-Arnold, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk

Centrocampista della Stagione: Frenkie de Jong, Christian Eriksen, Jordan Henderson

Attaccante della Stagione: Sadio Mané, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo

Calciatrice della Stagione: Lucy Bronze, Ada Hegerberg, Amandine Henry

Calciatore della Stagione di Europa League: Olivier Giroud, Eden Hazard, Luka Jović