UFFICIALE - Coronavirus, non solo Garay: altri 5 casi positivi nel Valencia

L'emergenza Coronavirus comincia ad entrare di prepotenza anche nel calcio spagnolo. Non solo Garay, che questa mattina ha annunciato di essere positivo al Coronavirus: sono cinque i casi nella prima squadra del Valencia. Lo ha ufficializzato la stessa società spagnola con un comunicato diramato poco fa: "Il Valencia CF riferisce che sono stati rilevati cinque casi positivi al coronavirus COVID-19 tra giocatori e tecnici della prima squadra".

TESSERATI IN BUONA CONDIZIONE - Come si legge nella nota del club, tutti i contagiati sono nelle loro case, in buona salute e sottoposti a misure di isolamento.