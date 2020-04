UFFICIALE - Coronavirus, salta anche lo storico torneo di Wimbledon

L'emergenza Coronavirus continua ad annullare manifestazioni sportive in giro per il mondo: l'ultimo evento in ordine cronologico da depennare è Wimbledon, in programma a Londra dal 29 giugno al 12 luglio. E' la prima volta che succede dai tempi della II Guerra Mondiale.: "Abbiamo pensato soprattutto alla salute e alla sicurezza di tutti coloro che partecipano a Wimbledon: dal pubblico britannico ai visitatori da tutto il mondo, dai giocatori agli ospiti, al personale, ai volontari, ai partner e ai residenti locali", si legge in una nota sul sito web di Wimbledon

L'ANNUNCIO PER IL PROSSIMO ANNO - "I 134esimi Championships - si legge sul sito del prestigioso torneo - si svolgeranno dal 28 giugno all'11 luglio 2021".