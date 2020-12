UFFICIALE - "Gracias Negrito", il post costa a Cavani 3 turni di squalifica e 100mila sterline

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - E' di tre giornate di stop, oltre a 100 mila sterline (circa 110 mila euro) di multa, la sanzione inflitta a Edinson Cavani per la pubblicazione di un post sul proprio account di Instagram ritenuto offensivo e di matrice razziale. E' andata giù pesante la FA (Football Association) contro l'attaccante uruguayano del Manchester United, ma anche ex di PSG, Napoli e Palermo. Cavani, dunque, sarà costretto a saltare le partite contro Aston Villa (domani, a Old Trafford, per la Premier League), Manchester City (Carabao Cup) e Watford (FA Cup). Cavani, sul social, aveva risposto con la frase "Gracias negrito!" a un amico-tifoso in una story sul proprio profilo dopo la vittoria con doppietta contro il Southampton dello scorso novembre. Al 'Matador' non è bastano cancellare il commento poco dopo e oggi la FA ha deciso di punirlo. (ANSA).