UFFICIALE - Italia, Kean e Zaniolo lasciano il ritiro di Coverciano: infortunio per lo juventino

La Nazionale di Roberto Mancini perde altri due elementi in vista dei prossimi impegni. Moise Kean e Nicolò Zaniolo, indisponibili per le prossime gare, lasceranno nel pomeriggio il raduno di Coverciano per rientrare ai club di rispettiva appartenenza. Da ricordare che Kean ha interrotto ieri l'allenamento per un problema fisico; Zaniolo, arrivato ieri come tutti i giocatori della Roma, lascia Coverciano senza essersi allenato col gruppo.