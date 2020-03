UFFICIALE - La Liga come la Serie A: campionato sospeso a causa del Covid-19

Epilogo scontato: come in Italia, anche in Spagna sono stati presi seri provvedimenti a seguito della diffusione del Covid-19. Prima hanno annunciato di giocare le prossime due giornate a porte chiuse per la prima e la seconda divisione, poi hanno scelto, pochi minuti fa, di sospendere il campionato. Decisione inevitabile. Sempre in attesa della Uefa e della sua decisione ufficiale di sospendere anche le competizioni europee.

LaLiga acuerda la suspensión de la competición.



