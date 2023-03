UFFICIALE - Mertens escluso dal nuovo ciclo del Belgio: il ct Tedesco non lo convoca

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - TUBIZE, 17 MAR - Per le prime partite ufficiali sulla panchina del Belgio, Domenico Tedesco non ha convocato Axel Witsel e Dries Mertens. I Diavoli Rossi, nelle qualificazioni a Euro 2024, giocheranno in Svezia il 23 marzo. Tre giorni dopo affronteranno in amichevole la Germania. Dopo i recenti ritiri dalla nazionale di Eden Hazard, Simon Mignolet e Toby Alderweireld, altri due trentenni si allontanano dalla rosa. Il tecnico italo-tedesco ha optato per un ringiovanimento dopo l'eliminazione del Belgio dal primo turno del Mondiali 2022 in Qatar. Witsel, 34 anni e 130 selezioni, è la principale vittima di questa politica.