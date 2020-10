UFFICIALE - Premier League, Ancelotti nominato manager del mese di settembre

Carlo Ancelotti è stato nominato manager del mese di settembre in Premier League. L'allenatore dell'Everton viene elogiato in Inghilterra, grazie al suo grande avvio in campionato. I Toffees sono al primo posto a punteggio pieno dopo quattro partite, a tre punti dalla seconda (l'Aston Villa), e qualcuno sulla sponda blu di Liverpool già sogna il titolo.