UFFICIALE - Semaforo verde al campionato in Grecia: stabilita la data della ripresa

Il campionato greco riprenderà la stagione tra il 6 e il 7 giugno dopo l'interruzione per via del Coronavirus. L'accordo tra le 14 squadre era stato concordato all'inizio di maggio. Le partite di spareggio tra le sei squadre meglio piazzate e le partite di spareggio delle altre otto squadre devono ancora essere giocate, in calendario presenti anche le tre partite di coppa.