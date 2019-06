ULTIM'ORA - Milan verso l'addio all'Europa League! Intesa con l'Uefa per il FPF, le ultime

Novità importanti dal sito del 'Corriere della Sera' in merito all'accordo tra Milan e UEFA in materia di Financial Fair Play. In queste ore, si legge, sta prevalendo lo scenario relativo ad una rinuncia del Milan alla prossima edizione dell’Europa League in cambio di più tempo per raggiungere il break even, attualmente previsto al termine della stagione 2020-21. il Milan si trova nella situazione di rischiare una somma di sanzioni e vorrebbe raggiungere un accordo con l’Uefa omnicomprensivo. Un lavoro diplomatico è partito ed è ancora in corso, naturalmente dentro le regole consentite, e sembra si arriverà al risultato in tempi brevissimi.

La soluzione del compromesso non dispiacerebbe nemmeno all'UEFA perché permetterebbe di subordinare poi a quell'accordo le decisioni del TAS (che si limiterebbe a ratificare l'accordo) e la Camera Giudicante dell'UEFA che si muoverebbe si conseguenza. Con la rinuncia nella prossima stagione all'Europa League il Milan potrebbe mettere la parola fine sulla spirale di sanzioni a avrebbe più tempo per raggiungere il pareggio di bilancio.