Ultime dal ritiro: Karnezis è volato in Grecia per il passaporto, lavoro personalizzato per Ghoulam

Seduta mattina, oggi, per il Napoli. La squadra, dopo la consueta fase di riscaldamento in palestra, ha iniziato la seduta con esercitazioni fisiche. Di seguito serie di torelli a tema con il gruppo distribuito su due metà campo. Successivamente svolgimento di gioco, cross e tiri in porta. Ghoulam ha seguito un programma di allenamento personalizzato. Karnezis è tornato in Grecia per espletare pratiche relative al passaporto. Nel pomeriggio riposo. La squadra tornerà in campo domattina prima dell'amichevole del pomeriggio col Feralpisalò. Lo riferisce il Napoli sul suo sito ufficiale.