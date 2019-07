Universiadi, incidente diplomatico in conferenza: escluso De Magistris che diserta la presentazione

Parte con un “incidente diplomatico” l’avventura delle Universiadi di Napoli 2019. Secondo quanto riportano diversi organi di stampa, il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha disertato la conferenza stampa di presentazione dell’evento, prevista questa mattina nella Mostra d’Oltremare. Una defezione decisa all’ultimo minuto motivata, si apprende da fonti del Comune di Napoli, dalla “inaccettabile azione di censura nel non prevedere l’intervento di saluto della città”. Da tempo è in corso una querelle tra de Magistris e il governatore della Campania Vincenzo De Luca sull'organizzazione dell'evento, rivendicate da De Luca come risultato dell’esclusivo impegno anche economico della Regione Campania.