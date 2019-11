VAR su richiesta delle panchine? Presidenti entusiasti, contrari gli arbitri

Il challenge arriva nel calcio? Un'ipotesi lanciata da Repubblica nella giornata di ieri e al pallone italiano l'idea piace. Ovvero dare il diritto a capitani o allenatori il diritto di chiedere la revisione delle azioni dubbie. L'Italia è in prima linea con una proposta analoga presentata in via informale a FIFA e IFAB. La VAR 'su richiesta' è un'ipotesi tutta italiana, gli arbitri non sono entusiasti ma i presidenti della Serie A sono i maggiori sostenitori.